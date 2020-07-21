Собянин рассказал о ходе строительства Северо-Восточной хорды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Постройку участка Северо-Восточной хорды от Дмитровского до Ярославского шоссе планируют закончить в 2022 году. Об этом во время осмотра работ заявил Сергей Собянин, передает Агентство "Москва".

"Этот участок от Дмитровки до Ярославки самый сложный, самый насыщенный инженерными сооружениями, 10 мостов и эстакад, в том числе одна из самых крупнейших эстакад – 2,4 километра. Для Москвы в сложной, стесненной обстановке, когда рядом дома, строящиеся объекты, железная дорога, коммуникации, это сложнейшая работа. Но, я так понимаю, строители справляются со своими задачами, вышли активно на этот участок, и сегодня уже четверть объемов освоена", – сообщил мэр.

По словам Собянина, данный участок позволит улучшить транспортную доступность 800 тысяч жителей северо-востока столицы.

Управляющий проектом ПАО "Мостотрест" Валерий Фабер уточнил, что на данном участке выполнено свыше 20% работ. "Эстакады строятся полным ходом. Также приступили к монтажу новых мостов через реку Яузу, через реку Лихоборку", – делится он.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что запускать движение транспорта на этом участке СВХ начнут постепенно на отдельных элементах дороги.

Данная магистраль будет без светофоров с тремя полосами движения в каждом направлении. В составе участка хорды будет три эстакады. Всего в рамках проекта построят и реконструируют 22,6 километра дорог.

Ранее второй путепровод построят между терминалами Шереметьево. Подчеркивается, что уже после первого этапа строительства станет возможным движение поездов-шаттлов из Южного терминального комплекса в Северный.