Собянин рассказал о ходе строительства Северо-Восточной хорды

15:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Постройку участка Северо-Восточной хорды от Дмитровского до Ярославского шоссе планируют закончить в 2022 году. Об этом во время осмотра работ заявил Сергей Собянин, передает Агентство "Москва".
"Этот участок от Дмитровки до Ярославки самый сложный, самый насыщенный инженерными сооружениями, 10 мостов и эстакад, в том числе одна из самых крупнейших эстакад – 2,4 километра. Для Москвы в сложной, стесненной обстановке, когда рядом дома, строящиеся объекты, железная дорога, коммуникации, это сложнейшая работа. Но, я так понимаю, строители справляются со своими задачами, вышли активно на этот участок, и сегодня уже четверть объемов освоена", – сообщил мэр.
По словам Собянина, данный участок позволит улучшить транспортную доступность 800 тысяч жителей северо-востока столицы.
Управляющий проектом ПАО "Мостотрест" Валерий Фабер уточнил, что на данном участке выполнено свыше 20% работ. "Эстакады строятся полным ходом. Также приступили к монтажу новых мостов через реку Яузу, через реку Лихоборку", – делится он.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что запускать движение транспорта на этом участке СВХ начнут постепенно на отдельных элементах дороги.
Данная магистраль будет без светофоров с тремя полосами движения в каждом направлении. В составе участка хорды будет три эстакады. Всего в рамках проекта построят и реконструируют 22,6 километра дорог.
Ранее второй путепровод построят между терминалами Шереметьево. Подчеркивается, что уже после первого этапа строительства станет возможным движение поездов-шаттлов из Южного терминального комплекса в Северный.
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