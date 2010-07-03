Собянин поздравил с днем рождения Сергея Лаврова

Сергей Собянин поздравил с днем рождения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Поздравление мэр опубликовал в своем Twitter.
По словам Собянина, он многие годы восхищается Лавровым. Мэр назвал главу МИД сильным, умным и порядочным человеком, а также пожелал ему здоровья, энергии и успехов на международной арене.
21 марта Сергею Лаврову исполнилось 69 лет. Российский политик занимает пост министра иностранных дел РФ с 2004 года. Дипломат имеет богатый опыт работы с различными международными организациями, более 10 лет представляет Россию в ООН.
Лавров неоднократно удостоен благодарностями и почетной грамотой президента Российской Федерации: 1994, 2000 2005, 2006 и 2010 год соответственно. Он является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и орденом Почета "За заслуги перед государством, большой вклад в проведение внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов России, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга".
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