Собянин: задача президента помочь семьям участников СВО будет выполнена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подпишет указ о поддержке москвичей – участников специальной военной операции и их семей в соответствии с поручением Владимира Путина, озвученным в рамках оглашения послания Федеральному собранию. Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в своем послании Путин подвел предварительные итоги текущего сложного периода в жизни России и оценил работу органов власти в этих условиях. Комментируя содержание послания, Собянин отметил важность произнесенных президентом слов благодарности в адрес всех участников спецоперации.

"Задача, поставленная президентом, – окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни – будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ", – написал градоначальник.

Мэр отметил, что боевые действия продолжаются, из-за чего многие не уверены в целесообразности построения долгосрочных планов на будущее. Однако, по словам Собянина, глава государства дал властям и бизнесу противоположный сигнал, поставив четкие задачи на долгосрочную перспективу. Они касаются развития промышленности, образования, здравоохранения и повышения жизни граждан.

"Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие", – добавил Собянин.

Ранее Путин во время обращения к Федеральному собранию предложил создать государственный фонд для адресной поддержки ветеранов специальной военной операции на Украине и семей погибших военнослужащих. По словам президента РФ, каждая семья должна быть обеспечена сотрудником, который займется решением возникших задач.

Российский лидер поручил организовать работу фондов во всех регионах страны к концу 2023 года. При этом, по его словам, функционирование организаций не будет снимать ответственности со всех органов государственной власти.



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