Число проживающих в интернатах Москвы сирот сократилось в 2,8 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Количество детей-сирот, проживающих в интернатах Москвы, по сравнению с 2012 годом сократилось в 2,8 раза. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Начиная с 2012 года детские дома в Москве стали стремительно пустеть. Вместо 4,3 тысячи человек в них сегодня живет менее 1,5 тысячи детишек", – рассказал мэр.

Это стало возможным благодаря устройству детей-сирот в приемные семьи и новой модели профилактики социального сиротства, которая состоит из четырех основных элементов. Речь идет о профилактике, модернизации учреждений, материальном поощрении приемных семей и предоставлении квартир для приемных семей.

Детские дома в столице стали центрами содействия семейному воспитанию. "Семьи, взявшие ребенка, всегда могут обратиться за помощью к психологам и педагогам, которые подскажут, как действовать в сложной ситуации", – объяснил Собянин.

Городские власти увеличили более чем в два раза выплаты на содержание детей в замещающих семьях, особенно вырос размер пособий на детей старшего возраста и детей-инвалидов.

Приемные семьи, взявшие на воспитание не менее пяти детей-сирот, из которых три ребенка старше 10 лет и/или являются инвалидами, получают квартиры. Жилье предоставляется по договору безвозмездного пользования по норме от 10 до 18 квадратных метров на каждого члена семьи (родителей, их родных несовершеннолетних детей, приемных детей). По истечении 10 лет участникам проекта, которые добросовестно и непрерывно исполняли свои обязанности по воспитанию, предоставляют жилое помещение по договору социального найма или в собственность.

Собянин также напомнил, что если у семьи появится желание взять ребенка из детдома, то на помощь придут сайт "Усынови Москва" и школа приемных родителей.