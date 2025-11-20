Форма поиска по сайту

20 ноября, 12:57

Мэр Москвы

Собянин поздравил московских педиатров с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Международный день педиатра Сергей Собянин выразил глубокую благодарность врачам, которые ежедневно заботятся о здоровье детей. В своем посте в канале в МАХ мэр подчеркнул, что забота о благополучии юных москвичей и создание для них комфортной среды остаются приоритетными задачами города.

"Москва сформировала современную и доступную медицинскую систему более чем для 2 миллионов маленьких жителей", – обратил внимание градоначальник.

Например, первичную медицинскую помощь дети могут получить в 46 медицинских учреждениях, включая амбулаторно-поликлиническое отделение Детской больницы имени Н. Ф. Филатова, а также детские и детско-взрослые поликлиники.

При этом для более серьезного лечения и операций функционируют 9 городских стационаров, а также детские отделения больниц имени М. П. Кончаловского и ММКЦ "Коммунарка".

Также город активно развивает медицинскую инфраструктуру и внедряет инновационные подходы к оказанию специализированной помощи, продолжил Собянин. В частности, в 2024 году в мегаполисе открылись три детских эндоскопических центра для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В свою очередь, в апреле 2025-го начали работу шесть специализированных детских центров по кардиохирургии, кардиологии и гастроэнтерологии.

Помимо этого, недавно стартовал проект центров ранней помощи для недоношенных детей, малышей с низким и экстремально низким весом, а также тех, кто перенес критическое состояние в первые дни жизни, отметил глава города.

Вместе с тем за последние четыре года было возведено более 20 объектов детской медицины, в число которых вошел ультрасовременный многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира.

В настоящее время продолжается модернизация действующих клиник. Мэр напомнил об открытии после реконструкции двух исторических корпусов Морозовской больницы. В планах до 2028 года значатся строительство Детского центра ортопедии и нейрореабилитации, а также нового Детского многопрофильного больничного комплекса в районе Филевский Парк.

"Не останавливаемся на достигнутом, будем и дальше укреплять каркас детской медицины в Москве. Наш совместный с врачами труд – основа здоровья будущих поколений!" – заключил Собянин.

Ранее Собянин заявлял, что высокотехнологичная медицина в Москве становится более доступной для детей. В настоящее время современные технологии можно встретить во всех детских стационарах города. Кроме того, врачи используют новые разработки – от инновационных генно-инженерных и клеточных препаратов до малоинвазивных хирургических вмешательств.

Собянин: открыт уникальный центр ранней помощи для детей в Морозовской больнице

