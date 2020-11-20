Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сергей Собянин поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"В нынешний сложный период невозможно переоценить значение вашего мудрого архипастырского слова, которое несет верующим надежду, укрепляет веру, дарит любовь, помогает преодолеть трудности", – говорится в телеграмме.

Собянин отметил важную роль социального служения Русской православной церкви, подчеркнув, что глава РПЦ вносит неоценимый вклад в упрочение духовно-нравственных основ жизни российского общества, гармонизацию межконфессиональных и межнациональных отношений.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника.

Ранее во время посещения Морозовской детской городской клинической больницы Сергей Собянин поздравил столичных педиатров с профессиональным праздником. Он отметил, что данное лечебное учреждение является флагманом детской высокотехнологичной помощи.