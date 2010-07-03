Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства Москвы. Мэр отметил, что сфера динамично развивается и включает в себя тысячи километров дорог, сотни эстакад, мостов, тоннелей, а также пешеходных переходов.

"Эта огромная инфраструктура круглый год требует особого внимания в части эксплуатации и содержания. Ремонт асфальта и прилегающих газонов, нанесение дорожной разметки, уборка дорожного покрытия и тротуаров, замена металлических барьеров на городских трассах – эти и другие работы вы выполняете добросовестно, на высоком профессиональном уровне", – говорится в телеграмме, размещенной на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что крупнейшей организацией в сфере комплексного обслуживания городских магистралей являются "Автомобильные дороги".

"С каждым годом московские дороги становятся безопаснее и комфортнее для автомобилистов и пешеходов, снижается аварийность, сокращается число погибших и пострадавших. В этом огромная заслуга работников дорожного хозяйства столицы", – говорится в телеграмме.

День работников дорожного хозяйства отмечается в России с 1996 года.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что до конца 2021 года планируют полностью завершить реконструкцию МКАД. Он отметил, что на сегодняшний день 14 развязок на МКАД полностью реконструированы.

Кроме того, к 2023 году планируют закончить строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное с ее продлением до деревни Потапово. По словам первого замруководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, что на данный момент построены наиболее сложные участки дороги. Ведутся работы по строительству развязок и тоннелей.

Трасса пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутова к Варшавскому шоссе и городу Видное.