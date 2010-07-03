Началось строительство станции метро "Университет Дружбы Народов"

Станцию метро "Университет Дружбы Народов" начали строить на Коммунарской линии в столице, сообщил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что станция будет находиться в пяти минутах ходьбы от студенческого городка и в 650 метрах от главного здания РУДН.
Сейчас ближайшие станции – "Беляево" и "Юго-Западная" – расположены примерно в 1,5 км от вуза", – написал Собянин в Twitter.
Ранее сообщалось, что началось строительство семи станций Коммунарской линии московского метро от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка". Протяженность участка составляет 15,9 километра, на нем разместятся семь станций метро.
К 2023 году ожидается открытие участка Коммунарской линии, на котором будут находиться станции "Коммунарка", "Мамыри", "Славянский мир", "Улица Генерала Тюленева", "Университет дружбы народов", "Улица Новаторов", "Улица Строителей", "Академическая" и "Севастопольский проспект".
"Это наш город": на Коммунарской линии метро несколько станций будут наземными
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