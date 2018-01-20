Собянин поздравил с днем рождения Владимира Хотиненко и Римаса Туминаса

20 января, 16:41
Фото: портал Москва 24/Михаил Собянин
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Владимира Хотиненко и художественного руководителя Театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса.
Мэр отметил талант Хотиненко как режиссера и педагога. "Вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного кинематографа. Замечательные фильмы, созданные Вами, завоевали любовь зрителей и получили признание в нашей стране и за рубежом", – говорится в телеграмме на официальном портале мэра и правительства Москвы. По словам Собянина, каждая премьера Хотиненко собирает полные залы в кинотеатры и становится крупным событием в культурной жизни России.
Говоря о Туминасе, мэр подчеркнул, что в его режиссерской биографии запечатлены десятки самобытных спектаклей, полных любви к классике и поставленных на ведущих драматических сценах России, Литвы и других стран. Собянин заявил, что возглавляемый Туминасом театр динамично развивается. Благодаря этому приумножаются традиции одного из крупнейших театральных центров столицы, заключил мэр.
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