Около 50 поликлиник реконструируют в Москве в 2022 году

09:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Реализуемая в Москве программа модернизации поликлиник является самой масштабной в истории города, в 2022 году в ее рамках реконструируют около 50 медучреждений, сообщил Сергей Собянин.
"Не жалеем ни сил, ни ресурсов. Несмотря на пандемию, ограничения и так далее, продолжаем работать. В следующем году еще 50–60 поликлиник реконструируем, всего около 200 до 2023 года. В 2023 году, я думаю, мы уже закончим реализацию этой программы", – заявил мэр в эфире телеканала "Россия 1".
Собянин отметил, что данная программа имеет огромное значение для города, поскольку благодаря ее реализации москвичи смогут получать качественные медицинские услуги в комфортной обстановке.
"Там от старого здания ничего не остается. Ничего, кроме остова, и тот серьезно реконструируем", – пояснил Собянин.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в текущем году были реконструированы 35 столичных поликлиник. Также за последние 10 лет в столице возвели более 100 новых поликлиник и больничных корпусов. Из них свыше 60% построены за счет инвесторов.
Собянин заявил, что в 2021 году была завершена реконструкция 35 поликлиник
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