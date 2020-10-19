Собянин назвал невозможным введение комендантского часа из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Введение комендантского часа, запрет на передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, а также закрытие почти всех предприятий – это крайние меры, они неприемлемы и невозможны. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

"Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны", – подчеркнул глава города. По его словам, необходимо найти что-то среднее между закрытием города и полным отказом от ограничений.

"Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса", – заявил Собянин.

Мэр напомнил, что жителей старше 65 лет, которые должны оставаться дома, в Москве примерно 2,1 миллиона человек. Еще 700 тысяч человек – это люди с хроническими заболеваниями. Среди учащихся в школах и вузах на удаленку уйдут 660 тысяч человек.

Также, по словам Собянина, дома остается 370 тысяч малышей до 3 лет, которые еще не ходят в детский сад, а вместе с мамами – их более 700 тысяч.

"Добавим к ним примерно 1,5 миллиона работающих людей, которые уже переболели коронавирусом и на какое-то время приобрели естественный иммунитет от заболевания. Итого мы получаем примерно 6,5 миллиона человек или 50% жителей Москвы, которые сегодня остаются дома, либо могут ездить на работу без риска заболеть", – заявил Собянин.

Он отметил, что огромная прослойка людей защищена от коронавирусом, что должно существенно ограничивать распространение заболевания.

В столице за последние 24 часа скончался 51 пациент с коронавирусом. У всех умерших была диагностирована пневмония и положительный тест на вирус. Общее число умерших достигло 6 009 человек.