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Мэр Москвы

17:17

Москва и Самара договорились о сотрудничестве

мэр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве двух регионов. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках него стороны договорились сотрудничать в вопросах социальной защиты, здравоохранения, образования, спорта, а также в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. В частности, налаживать связи между медицинскими организациями, обмениваться опытом совершенствования оказания медпомощи населению, расширять контакты между организациями культуры, проводить совместные фестивали, а также обеспечивать диалог между представителями бизнес-сообществ Москвы и Самары.

Документ вступает в силу со дня подписания и действует в течение пяти лет, по истечении которых будет автоматически продлеваться на год, если стороны не изъявят желание его расторгнуть.

Ранее соглашение о сотрудничестве на пять лет Москва подписала с Камчатским краем. Уточнялось, что документ позволит укрепить двусторонние отношения в сферах транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, торговли и услуг, архитектуры и строительства и других.

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