Собянин в прямом эфире ответит на вопросы москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в прямом эфире ответит на вопросы жителей столицы. Трансляция состоится 27 апреля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Задать интересующий вопрос можно при помощи специальной формы на портале mos.ru. Для этого необходимо указать имя и адрес электронной почты, а также выбрать интересующую тему. Вопросы принимаются не только в текстовом, но и в видеоформате.

Прямую трансляцию будут вести 27 апреля в 20:00 на телеканале "ТВ Центр", а также на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее Собянин рассказал в своем блоге о новых мерах поддержки столичного бизнеса и горожан. В частности, он напомнил, что на прошлой неделе была утверждена программа поддержки работников, у которых сохраняется риск потерять работу. На нее будет выделено 3,36 миллиарда рублей.