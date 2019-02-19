В "Лужниках" установят памятник основоположникам самбо в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал распоряжение установить памятник основоположникам самбо в России: Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву. Текст документа был опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Согласно распоряжению мэра, новый монумент появится на аллее спортивной славы

в "Лужниках" до 31 декабря 2021 года. Финансировать работы по проектированию, изготовлению и установке самого памятника, а также по благоустройству прилегающей к нему территории будет общественная организация "Всероссийская Федерация Самбо".

Как отмечается в документе, после установки монумента его текущим содержанием займется префектура ЦАО Москвы. Следить за тем, как реализуется это распоряжение, Собянин поручил заммэра Наталье Сергуниной.

Ранее Сергей Собянин сообщил о строительстве в "Лужниках" Дворца единоборств с центрами самбо и бокса. По словам мэра, особенностями нового комплекса станут зеркальный потолок и стеклянные стены. Кроме того, на крыше установят беговые дорожки.