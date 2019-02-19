Собянин призвал участников конкурса "Лидеры России" не бояться рисковать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поприветствовал полуфиналистов конкурса управленцев "Лидеры России" 2018–2019 годов по ЦФО. Мэр призвал их не бояться рисковать и не упускать возможности, которые дают современные города.

Глава города выступил на церемонии открытия второго регионального полуфинала конкурса. Он отметил, что главная проблема, с которой сталкиваются молодые управленцы, – это ощущение, что у них нет возможности. По его словам, главное – увидеть эту возможность и использовать ее.

"Я по жизни видел огромное количество людей, у которых была возможность, но они предпочли остаться на том месте, которое им казалось надежным, теплым. Они не хотели рисковать, потому что ты рискуешь своей судьбой, не чужой, а своей. И сделать шаг в неизвестность, рискнуть, начать заново жить – это чрезвычайно, чрезвычайно сложно", – сказал Собянин.

Он отметил, что современные города создают условия для привлечения талантливых людей и дают им возможности для развития, поскольку сами нуждаются в них. Мэр подчеркнул, что такие города привлекают таланты, а те, в свою очередь, создавая новые услуги и производства, привлекают новые таланты.

"Поэтому города являются сгустком талантливых, энергичных людей", – заявил Собянин. Он уверен. что успешные талантливые люди и город не могут существовать друг без друга.

В заключение мэр выразил слова признательности конкурсантам за их стремление сделать свою судьбу интересной, динамичной и полезной для людей.

Конкурс управленцев "Лидеры России" – один из проектов автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", созданной указом Владимира Путина 22 мая 2018 года.

Первый полуфинал проходил с 15 по 18 февраля. Второй стартовал 18 февраля и продлится еще два дня. Результаты станут известны 21 февраля. Всего в полуфинальный этап приглашены 947 конкурсантов.