Решение о консервации полигона "Малинки" в Москве примут 19 декабря

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Столичные власти примут официальное решение о консервации мусорного полигона "Малинки" в Новой Москве 19 декабря, сообщил Сергей Собянин.

По словам главы городской администрации, на свалку больше не планируется свозить отходы. Как передает телеканал Москва 24, эта информация опровергает слухи о том, что полигон продолжит свою работу.

Ранее уже сообщалось о том, что полигон "Малинки", расположенный вблизи пересечения Калужского шоссе и Малого бетонного кольца (автодорога А107), будет законсервирован. Территорию свалки уже фактически привели в порядок, отходы туда не привозят, новых полигонов на территории открывать также не планируется.

Многие городские свалки в столице рекультивируют, превращая их в общественные пространства. Так на месте полигона в Печатниках появится парк для отдыха и экстремального спорта. Там ведется расчистка территории.