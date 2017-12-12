Полигон "Малинки" в ТиНАО будет законсервирован – Собянин

12 декабря, 17:19
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Полигон "Малинки", расположенный вблизи пересечения Калужского шоссе и Малого бетонного кольца (автодорога А107), будет законсервирован. Об этом в ходе XXI конференции московского отделения "Единой России" заявил Сергей Собянин.
Мэр Москвы опроверг слухи о том, что на месте старой свалки, законсервированной в прошлом году, будет открыт новый полигон. "Мы провели большую работу по приведению в порядок этого старого полигона, который безбожно вонял и был экологически опасен. Ничего другого мы там делать не собираемся", – цитирует Собянина Агентство "Москва".
Градоначальник рассказал, что в ближайшее время подпишет распоряжение о консервации этого объекта.
Ранее сообщалось, что на месте бывшей свалки в Печатниках появится парк для отдыха и экстремального спорта. Там ведется расчистка территории, уже вывезено 250 тысяч тонн мусора.
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