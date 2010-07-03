Собянин дал старт серийному производству кроссовера Renault Arkana

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин принял участие в церемонии начала серийного производства Renault Arkana на московском заводе "Рено".

"Речь идет не только о новой модели машины, но и о том, что компания Renault в Москве прошла огромный путь. Тогда, когда создавалось блочное, отверточное производство, мало кто предполагал, что из этого получится полноценный автомобильный кластер Москвы. Это и большая локализация – около 10 тысяч рабочих мест, это московские высокотехнологичные места, инжиниринговые центры, на базе которых создаются новые модели. Важно, что Москва, конечно, поддерживает производителей. На каждый рубль в год, которые Москва вложила в этот завод, инвесторы Renault вложили шесть рублей. Это пример эффективного сотрудничества между предприятиями, инвесторами и городом. Поэтому Москва поддерживает высокотехнологичных производителей и будет поддерживать", - заявил мэр в ходе церемонии.

Россия станет первой страной, где будут начаты официальные продажи Arkana. Машины будут поставляться в Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию, Монголию и страны Персидского залива.

Инвестиции в проект составили три миллиарда рублей. 70 процентов комплектующих для сборки будут поставлять отечественные производители.

Новый автомобиль разработан на новой модульной платформе, которая является дальнейшим развитием шасси Global Access (лежит в основе кроссовера Kaptur). Колесная база, по сравнению с соплатформенными кроссоверами, выросла на 50 миллиметров, а длина машины составит 4 550 миллиметров.

Arkana стала первой моделью в стране с бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом мощностью 150 лошадиных сил. Двигатель работает в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода.

Современная история группы Renault в России началась в 1998 году, когда было создано ОАО "Автофрамос" (сейчас – ЗАО "Рено Россия") – совместная компания группы Renault и города Москвы. Сегодня московский завод Renault – предприятие полного цикла по производству автотранспортных средств. Здесь самый высокий уровень локализации производства (свыше 60 процентов) среди иностранных автопроизводителей, работающих на территории России. На предприятии есть цеха сварки, окраски и сборки. Также действуют инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. Численность сотрудников в Москве – около пяти тысяч человек.

С 2013 по 2018 год на московском заводе произвели свыше 755 тысяч автомобилей таких моделей, как Renault Duster (самая продаваемая), Renault Kaptur, а также Nissan Terrano. Ежегодно около 10 процентов автомобилей, созданных в Москве, уходит на экспорт. В число основных покупателей продукции входят страны ближнего зарубежья. Расширяется география и увеличивается экспорт в страны Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн).

