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14:32

Новый статус присвоили московскому заводу "Рено"

транспорт экономика

14:32

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Фото: ТАСС/Раиса Ибрагимова

Компания ЗАО "Рено Россия" получила статус производителя автотранспортных средств, осуществляющего деятельность на территории столицы. Решение принято правительством города, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что это позволит продлить действие льгот, которые компания получала от городских властей, на 2018–2020 годы. По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, благодаря такой поддержке, на предприятии была разработана новая модель Renault Arkana, производство которой планируют начать в 2019 году.

"Российские инженеры участвовали в разработке на всех этапах – от создания концепции до постановки на конвейер", – подчеркнул Прохоров.

Преференции, которые получит ЗАО "Рено Россия", позволят значительно уменьшить общую налоговую нагрузку. Например, налог на прибыль будет снижен на 26%. Кроме того, обнулится ставка налога на имущество.

Со своей стороны предприятие обязуется поддерживать высокий уровень инвестиций в собственное развитие, увеличивать количество рабочих мест и наращивать выручку. В ближайшие два года компания собирается запустить полный цикл производства еще одной новой модели автомобиля и модернизировать мощности столичного завода.

В ЗАО "Рено Россия" трудятся 4,7 тысячи человек. Ежегодно около 10% автомобилей, произведенных на столичном заводе Renault, уходит на экспорт.

В феврале 2018 года Сергей Собянин продлил налоговые льготы для столичного завода "Рено". Это было необходимо, чтобы компания могла проинвестировать в новые технологии, в новое оборудование, в расширение производства, создание промышленных беспилотников-автомобилей и поставки машин на экспорт.

транспорт экономика

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