"Рено Россия" создаст в Москве центр информационных разработок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин и глава "Рено Россия" Андрей Панков договорились о поддержке проекта создания и развития центра информационных разработок в Москве. Соглашение подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Договор рассчитан на пять лет. Инвестор намерен вложить в проект не менее 350 миллионов рублей. Основной задачей центра станет разработка интеллектуальных систем нового поколения, объединяющих транспортную инфраструктуру и городские сервисы.

Компания "Рено Россия" создана в 1998 году, является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в России, а также одним из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную отрасль. Сегодня активы компании включают две производственные площадки: завод в Москве и совместную с партнерами по Альянсу АвтоВАЗ-Renault-Nissan конвейерную линию в Тольятти.

Московский завод Renault – завод полного цикла по производству автотранспортных средств, где функционируют цеха сварки, окраски и сборки. При заводе действуют инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. В ЗАО "Рено Россия" трудятся 4,7 тысячи человек. Ежегодно около 10 процентов автомобилей, произведенных на столичном заводе Renault, уходит на экспорт.

В конце прошлого года компания ЗАО "Рено Россия" получила статус производителя автотранспортных средств, осуществляющего деятельность на территории столицы. Это позволит продлить действие льгот, которые компания получала от городских властей, на 2018–2020 годы. Преференции, которые получит ЗАО "Рено Россия", позволят значительно уменьшить общую налоговую нагрузку. Например, налог на прибыль будет снижен на 26 процентов. Кроме того, обнулится ставка налога на имущество.