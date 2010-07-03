Многодетные семьи смогут получить разрешение на бесплатную парковку сразу на три года

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Многодетные семьи Москвы с июня смогут оформлять разрешение на бесплатную трехлетнюю парковку, сообщил Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

Мэр напомнил, что раньше разрешение действовало один год. "Подавайте заявление онлайн, начиная с июня", – говорится в сообщении.

Такое разрешение дает право многодетной семье пользоваться бесплатной парковкой в пределах всей зоны платных городских парковок.

Разрешение может получить один из родителей или усыновителей в многодетной семье на зарегистрированное на него транспортное средство.

Ранее появилась возможность подать на портале mos.ru заявление на предоставление в школе питания за счет средств бюджета столицы.