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19:11

Многодетные семьи смогут получить разрешение на бесплатную парковку сразу на три года

мэр Москвы Сергей Собянин общество

19:11

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Многодетные семьи Москвы с июня смогут оформлять разрешение на бесплатную трехлетнюю парковку, сообщил Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

Мэр напомнил, что раньше разрешение действовало один год. "Подавайте заявление онлайн, начиная с июня", – говорится в сообщении.

Такое разрешение дает право многодетной семье пользоваться бесплатной парковкой в пределах всей зоны платных городских парковок.

Разрешение может получить один из родителей или усыновителей в многодетной семье на зарегистрированное на него транспортное средство.

Ранее появилась возможность подать на портале mos.ru заявление на предоставление в школе питания за счет средств бюджета столицы.

Многодетные семьи смогут оформить бесплатную парковку на три года

мэр Москвы Сергей Собянин общество

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