Более 400 км трамвайных рельсов проложили в Москве

Протяженность трамвайных путей в Москве составляет более 400 километров. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"В Москве больше 400 километров трамвайных рельсов. Может, вы задавались вопросом: а кто их чистит зимой? Трамваи. Только снегоуборочные", – написал мэр.
Ранее сообщалось, что на 22 участках трамвайных путей в Москве в 2019–2020 годах уложат шпалы из переработанного пластика. Впервые они появились в столице в 2018 году – тогда уложили почти 10 километров путей. Шпалами из вторичного пластика сменили деревянные. Это экологичная технология, которая позволяет сократить использование древесины и сохранить деревья.
В 2019 году столичные власти планируют обновить наземный транспорт. На улицах города появятся 1,7 тысячи новых автобусов, электробусов и трамваев. Для общественного транспорта обустроят 32 километра выделенных полос и 60 километров трамвайных путей. Кроме того, на улицах столицы появятся больше электробусов, которые сейчас курсируют на пяти маршрутах.
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