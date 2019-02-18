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16:08

Более 400 км трамвайных рельсов проложили в Москве

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

16:08

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Протяженность трамвайных путей в Москве составляет более 400 километров. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"В Москве больше 400 километров трамвайных рельсов. Может, вы задавались вопросом: а кто их чистит зимой? Трамваи. Только снегоуборочные", – написал мэр.


Ранее сообщалось, что на 22 участках трамвайных путей в Москве в 2019–2020 годах уложат шпалы из переработанного пластика. Впервые они появились в столице в 2018 году – тогда уложили почти 10 километров путей. Шпалами из вторичного пластика сменили деревянные. Это экологичная технология, которая позволяет сократить использование древесины и сохранить деревья.

В 2019 году столичные власти планируют обновить наземный транспорт. На улицах города появятся 1,7 тысячи новых автобусов, электробусов и трамваев. Для общественного транспорта обустроят 32 километра выделенных полос и 60 километров трамвайных путей. Кроме того, на улицах столицы появятся больше электробусов, которые сейчас курсируют на пяти маршрутах.

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мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

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