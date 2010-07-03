Собянин поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов сферы бытового обслуживания населения и ЖКХ столицы, который отмечается 17 марта.

"Наш город будет с каждым годом все краше и краше во многом благодаря вашим усилиям, вашему умению, вашему профессионализму", – приводит слова мэра Москвы РИА Новости.

Собянин отметил, что в прошлом году весь мир оценивал подготовку российской столицы к чемпионату мира по футболу. По словам мэра, работники ЖКХ достойно прошли это испытание.

Также он подчеркнул, что им предстоит решать еще более серьезные задачи, в том числе в рамках программы "Мой район".

В своем микроблоге Twitter мэр написал, что в этом году звание почетного работника ЖКХ Москвы получили восемь человек. Собянин опубликовал фотографии и рассказал о двух представителях профессии – о плотнике 4 разряда Иване Трунькине из "Жилищника" Новокосино, а также о Елене Горбатенко, которая работает в столичном ЖКХ почти 30 лет.

А Елена Горбатенко работает в столичном ЖКХ почти 30 лет. Следит за состоянием и благоустройством таких улиц, как Автозаводская, Серпуховский Вал, Севастопольский проспект и многих других. Коллеги уважают ее за огромный опыт и быструю реакцию. В дорожном хозяйстве без нее никак. pic.twitter.com/OuRQMqUmSj — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 марта 2019 г.



Ранее столичный градоначальник сообщил, что город планирует комплексно развивать каждый район, что отразится на качестве предоставляемых услуг в сфере образования и здравоохранения. В районах также появятся новые уникальные пространства для отдыха, занятий спортом и культурного досуга.

Мэр отметил, что идеология развития города не в целом, а комплексно по каждому району – это идеология развития всей Москвы. Программа позволяет учесть просьбы жителей в каждом конкретном районе и определить приоритеты по их развитию, а также по дальнейшему благоустройству территории.

Предполагается, что программа "Мой район" станет долгосрочной.