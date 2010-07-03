Собянин рассказал о формировании программы "Мой район"

Столичные власти приступили в новому этапу реализации программы "Мой район", сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
"Мы всегда вели эту идеологию - чтобы в каждом районе услуги, которые предоставляет город, были равнодоступными", – отметил мэр.
Однако сейчас, по его словам, пришло время посмотреть, насколько комплексно это получилось, как это легло на географию города, и что еще нужно сделать, чтобы это пространство было удобным для жизни.
Также Собянин отметил, что важно сохранить свое лицо у района с центром для проведения своих и городских праздников. "И в настоящее время мы как раз такую программу и форматируем", – пояснил градоначальник.
По словам мэра, формируются отдельные направления программы, создаются платформы информирования жителей и каналов обратной связи.
Собянин отметил, что идеология развития города не в целом, а комплексно по каждому району – это идеология развития всей Москвы.
Ранее на итоговой дискуссии в рамках форума "Мой город – мой район. Перспективы развития" мэр сообщил о начале важнейшего периода в программе реновации.
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