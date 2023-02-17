Собянин: объем промышленного производства в Москве за год увеличился на 8,5%

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Сергей Собянин отметил, что объем промышленного производства в столице за год увеличился на 8,5%. Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

По словам градоначальника, каждое третье столичное предприятие является высокотехнологичным.

"Сейчас в Москве работают свыше 3,5 тысячи промышленных площадок. Объемы производства тоже растут: в 2022 году – на 8,5% по сравнению с 2021 годом", – говорится в его публикации.

Зафиксирован рост спроса в следующих отраслях:

транспортной;

строительной;

медицинской.

выдают субсидии или займы по ставке ниже банковской на покупку нового оборудования и развитие производства;

предоставляются налоговые льготы при присвоении специальных статусов;

нефинансовую поддержку оказывает Центр поддержки промышленности.

В ответ на него предприятия стараются расширить выпуск продукции. В свою очередь, власти города оказывают необходимую помощь:Кроме того, работает специальный онлайн-реестр "Банк технологий", который помогает подобрать оборудование и ПО.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала о грантах на покупку оборудования, которые власти Москвы выделили высокотехнологичным компаниям в 2022 году. По ее словам, 447 таких предприятий получили денежные средства.

Гранты были выделены IT-компаниям, производителям систем очистки воды, компактных городских велосипедов, комплектующих для горнодобывающей промышленности, металлообрабатывающих станков и инструментов, а также другим организациям.



Москва одобрила гранты 15 высокотехнологичным компаниям

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!