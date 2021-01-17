Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам в праздники

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Сергей Собянин выразил слова благодарности социальным работникам за помощь пенсионерам во время новогодних каникул.

Мэр отметил, что все зимние праздники нуждающиеся не оставались без внимания.

"Доставляли продукты, лекарства, выполняли просьбы. Говорят, что в праздники было много теплых моментов – все старались сделать друг другу приятное", – написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Он также поблагодарил пенсионеров за соблюдение режима самоизоляции во время праздников.

Ранее в конце декабря сообщалось, что почти 27 тысяч раз жители столицы обратились к социальным работникам по вопросу доставки льготных лекарств.