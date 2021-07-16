Собянин подписал соглашение о сотрудничестве в туризме между Москвой, ХМАО и "ЛУКОЙЛом"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Москвой, Ханты-Мансийским автономным округом и ПАО "Лукойл" в сфере туризма. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

В рамках соглашения учащиеся московских школ смогут отправляться в ХМАО в образовательно-туристические поездки, а школьники Югры смогут посещать культурные и научные учреждения столицы.

Данное соглашение рассчитано на 5 лет. За этот период планируется вывести отношения Москвы и Югры в области туризма на новый уровень развития. В планы также входит формирование новых маршрутов для туристов,

"Среди интересных для посещения туристами объектов, открытых в ХМАО – Югре за последние годы, – мультимедийный парк "Моя история" в Сургуте, культурно-спортивный комплекс "Галактика" с океанариумом, филиал государственного академического Малого театра России и культурно-выставочный центр Русского музея в Когалыме", – отмечается в сообщении.

Специалисты двух регионов продолжат обмен опытом по вопросам развития туризма и регулирования туристской деятельности. Для них проведут конференции, семинары, круглые столы и другие отраслевые мероприятия.

Реализация соглашения позволит создать новые проекты в сфере туризма и индустрии гостеприимства и повысить качество обслуживания туристов, приезжающих в Москву и ХМАО – Югру.

Ранее стало известно, что сервис Russpass опубликует статьи, посвященные развитию российского туризма и географическим открытиям. На цифровой платформе выпустят онлайн-журнал Russpass Mag.

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