Собянин утвердил компенсации за поврежденные или уничтоженные деревья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал постановление, которое устанавливает исчисление размера компенсации за незаконное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Граждане и юридические лица, уличенные в незаконных действиях, должны будут выплатить полную стоимость восстановления зеленых насаждений.

"...компенсации подлежит стоимость посадочного материала, работ по высадке зеленых насаждений, а также ухода за ними в течение восстановительного периода (от одного года до 10 лет в зависимости от вида зеленых насаждений). Уничтоженные/поврежденные деревья и кустарники подсчитываются поштучно", – указано в постановлении.

При расчете стоимости компенсации также учитывается ценность породы пострадавших деревьев. Так, наибольшая выплата предусмотрена для восстановления хвойных.

Примечательно, что новое постановление не снимает ответственности с виновника повреждения или уничтожения деревьев. Помимо денежной компенсации, к нему могут быть применены меры, предусмотренные административным и уголовным законодательством.

В декабре 2020 года член комиссии Московской городской думы по экологической политике Игорь Бускин обратил внимание на то, что в бюджете столицы на 2021 год запланированы значительные расходы на экологические программы. По словам эксперта, это важно с точки зрения сохранения экосистемы города.

