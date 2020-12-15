Собянин предоставил льготы инвестпроекту по строительству завода ветпрепаратов

13:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин предоставил льготы инвестиционному проекту по строительству завода ветеринарных препаратов в районе Черемушки. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума городских властей.
Как уточняется, статус инвестиционного приоритетного проекта присвоен ООО "БиноМедВетСервис".
В пресс-службе уточнили, что для строительства завода площадью 3,8 тысячи квадратных метров определен земельный участок площадью 0,33 гектара в Научном проезде, около владения 6.
"В новом производственном комплексе планируется наладить выпуск пяти ветеринарных препаратов для лечения и профилактики болезней у кошек, собак, спортивных лошадей и сельскохозяйственных животных. Мощности завода позволят производить до 500 тысяч единиц продукции в год. На предприятии будет создано 85 рабочих мест", – говорится в сообщении.
Уточняется, что общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 514 миллионов рублей. Предполагается, что он будет запущен в 2022 году.
В октябре Собянин подписал постановление о расширении перечня получателей субсидий на развитие промышленного и инновационного производства. В документе говорится, что предприятия смогут получить компенсацию выплат процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса. На выплаты смогут претендовать промкомплексы, инновационные научно-технологические центры и организации, а также креативные технопарки. Главный критерий получения выплаты – реализация инвестиционных приоритетных проектов по созданию промкомплексов. Сообщалось, что столичные власти могут компенсировать выплаты процентов по кредитам на сумму до 300 миллионов рублей в год.
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