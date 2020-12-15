Два цирка получат гранты от столичных властей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские цирки на проспекте Вернадского и Никулина на Цветном бульваре получат гранты на общую сумму порядка 200 миллионов рублей. Постановления подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города по итогам заседания президиума правительства.

Средства направят на покрытие жизнеобеспечивающих расходов (оплата труда работников, содержание имущественного комплекса, обеспечение животных кормами).

В сообщении отмечается, что в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 продажа билетов на цирковые представления ограничена 25% максимальной вместимости зала.

Ранее инвестиционный портал Москвы запустил приложение для предпринимателей, которое призвано расширить доступ ко всем инструментам развития и упростить механизм обратной связи с городскими властями.