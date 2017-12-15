Собянин вручил награды Москвы столичным врачам и медсестрам

Фото:портал Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин наградил группу врачей и медсестер лечебных учреждений столицы, передает телеканал Москва 24.

Почетный знак "Заслуженный врач Москвы" получили врач центра ультразвуковой диагностики детской ГКБ №13 имени Филатова Анжелика Гуревич, врач-хирург ГКБ имени Боткина Иван Лебединский, а также врач-физиотерапевт центра медицинской реабилитации детской ГКБ №13 имени Филатова Майя Хан.

Врачей поблагодарили за большой вклад в совершенствовании и развитии здравоохранения и многолетнюю плодотворную работу по оказанию высококвалифицированной медпомощи москвичам.

Также медработники получили звания "Почетный медицинский работник Москвы" и "Почетный работник здравоохранения Москвы", а также благодарности мэра. Помимо этого, Собянин вручил награды 36 лауреатам московского фестиваля в области здравоохранения "Формула жизни-2017".