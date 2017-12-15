Собянин вручил награды Москвы столичным врачам и медсестрам

15 декабря, 17:06
Фото:портал Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин наградил группу врачей и медсестер лечебных учреждений столицы, передает телеканал Москва 24.
Почетный знак "Заслуженный врач Москвы" получили врач центра ультразвуковой диагностики детской ГКБ №13 имени Филатова Анжелика Гуревич, врач-хирург ГКБ имени Боткина Иван Лебединский, а также врач-физиотерапевт центра медицинской реабилитации детской ГКБ №13 имени Филатова Майя Хан.
Врачей поблагодарили за большой вклад в совершенствовании и развитии здравоохранения и многолетнюю плодотворную работу по оказанию высококвалифицированной медпомощи москвичам.
Также медработники получили звания "Почетный медицинский работник Москвы" и "Почетный работник здравоохранения Москвы", а также благодарности мэра. Помимо этого, Собянин вручил награды 36 лауреатам московского фестиваля в области здравоохранения "Формула жизни-2017".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: