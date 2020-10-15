Портал "Наш город" помог решить свыше 4 млн вопросов москвичей

12:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Благодаря порталу "Наш город" жителям столицы удалось решить более четырех миллионов вопросов. Об этом заявил Сергей Собянин на странице в социальной сети "ВКонтакте".
"В начале своей работы на посту мэра я предложил сделать портал "Наш город" для обратной связи с москвичами. Этот ресурс помогает сообщать о локальных задачах в городе: где нужен ремонт, где объект городской инфраструктуры пришел в негодность и требует замены и так далее", – поделился Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, горожане помогают контролировать качество благоустройства, работу торговли и транспорта.
"Сегодня "Нашему городу" 9 лет. За это время на портале зарегистрировались больше 1 миллиона 600 тысяч москвичей и решено свыше 4 миллионов вопросов", – подчеркнул Сергей Собянин.
Градоначальник поблагодарил всех людей, пользующихся этим сервисом, и напомнил о его важности.
В октябре 2011 года состоялся запуск портала "Наш город. Программа развития Москвы". Там органы власти информировали жителей столицы о благоустройстве дворов. Позднее сервис расширили и распространили на другие сферы городской среды.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: