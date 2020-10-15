Портал "Наш город" помог решить свыше 4 млн вопросов москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благодаря порталу "Наш город" жителям столицы удалось решить более четырех миллионов вопросов. Об этом заявил Сергей Собянин на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В начале своей работы на посту мэра я предложил сделать портал "Наш город" для обратной связи с москвичами. Этот ресурс помогает сообщать о локальных задачах в городе: где нужен ремонт, где объект городской инфраструктуры пришел в негодность и требует замены и так далее", – поделился Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, горожане помогают контролировать качество благоустройства, работу торговли и транспорта.

"Сегодня "Нашему городу" 9 лет. За это время на портале зарегистрировались больше 1 миллиона 600 тысяч москвичей и решено свыше 4 миллионов вопросов", – подчеркнул Сергей Собянин.

Градоначальник поблагодарил всех людей, пользующихся этим сервисом, и напомнил о его важности.

В октябре 2011 года состоялся запуск портала "Наш город. Программа развития Москвы". Там органы власти информировали жителей столицы о благоустройстве дворов. Позднее сервис расширили и распространили на другие сферы городской среды.