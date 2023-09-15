Сергей Собянин рассказал, как преображаются территории у станций БКЛ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве приводят в порядок территории у 10 станций Большой кольцевой линии метрополитена. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.



"Открытие новой линии – это всегда увеличение нагрузки на ближайшую инфраструктуру. Людей становится больше, приходится перестраивать пешеходные и транспортные маршруты. Стараемся организовать это в сжатые сроки и с максимальным комфортом для жителей", – отметил он.



По словам мэра, территории у "Кленового бульвара" и "Нагатинского Затона" уже готовы. Там сделали пешеходные маршруты от жилых домов, на набережной Нагатинского затона вдоль Коломенской улицы специалисты построили прогулочный экомаршрут у воды с шезлонгами, скамейками, детской площадкой и зоной для воркаута. На Коломенской улице проложили велодорожку.

Кроме того, на сегодняшний день ведется благоустройство территории около "Аминьевской", "Марьиной Рощи", "Зюзино", "Новаторской", "Воронцовской", "Проспекта Вернадского" и "Текстильщиков", подчеркнул градоначальник.



"Обновили тротуары, проезжую часть, освещение. Там, где ходит городской транспорт, установили новые остановки и информационные пилоны. Скоро разобьем цветники и газон, высадим деревья и кустарники", – продолжил он.

Собянин добавил, что у станции "Сокольники" на улице Гастелло завершается установка спортивного кластера со скейт-парком и памп-треком. Благоустройство территории вокруг кластера на улицах Матросская Тишина и 5-й Сокольнической планируется в 2024 году.

Он заключил, что в настоящее время специалисты также занимаются территориями у 11 станций Московских центральных диаметров, девяти станций метро и четырех столичных вокзалов.



Ранее в Москве завершилось благоустройство площади Борьбы, расположенной на границе районов Тверского и Марьина Роща. Специалисты привели территорию в порядок, сохранив исторический облик и ее планировку. Там оборудовали места отдыха со скамейками, сделали площадку для воркаута и установили стол для игры в шахматы.

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