Собянин оценил роль ЦКАД для транзита грузового транспорта внутри Подмосковья

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Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) сделает возможным транзит грузового транспорта внутри Подмосковья. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

По словам мэра, "ЦКАД позволит перемещаться внутри области, соединяя различные областные районы". Собянин отметил, что речь идет о значительных потоках грузового транспорта, который перемещается с севера на юг и с востока на запад региона. "Через московский транспортный узел проходит большая часть грузов в России и, конечно, ЦКАД крайне необходим", − заявил мэр столицы.

Сергей Собянин также выразил уверенность в том, что с запуском ЦКАД столичные магистрали, например МКАД и ТТК, станут менее загруженными, а значит, более комфортными.

"Город будет передвигаться гораздо быстрее и без всякой толкучки и особых пробок", − подчеркнул мэр.

Накануне Сергей Собянин поздравил работников транспортного комплекса с Днем московского транспорта. Мэр отметил динамичное развитие столичного транспорта и рост его популярности среди москвичей в последние годы.