Собянин поздравил работников транспортного комплекса с Днем московского транспорта

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов предприятий транспортного комплекса столицы с Днем московского транспорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам Собянина, это профессиональный праздник 170 тысяч сотрудников Московского метрополитена и Мосгортранса, коммерческих перевозчиков, железнодорожников, таксистов и других специалистов в сфере перевозки пассажиров.

Он подчеркнул, что динамичное развитие городского транспорта и рост его популярности среди горожан – именно их заслуга. Мэр добавил, что сегодня в городе формируется транспортный каркас Московской агломерации на многие десятилетия вперед.

"Это мегапроекты – Большая кольцевая линия метро и его новые радиусы в отдаленных районах, Московские центральные диаметры, четыре хордовые магистрали, ЦКАД и дороги в ТиНАО", – перечислил Собянин.

Также обновляется подвижной состав наземного транспорта, внедряются новые удобные пассажирские сервисы и развиваются другие важные проекты, заключил мэр.

День московского транспорта отмечают в столице с 2017 года во вторую субботу июля. В этом году праздничные мероприятия пройдут 14 июля на ВДНХ, в Парке Победы и парке "Сокольники". Ожидается, что на праздник придут около 100 тысяч человек.