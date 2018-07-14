Собянин поздравил работников транспортного комплекса с Днем московского транспорта

14 июля, 10:31
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов предприятий транспортного комплекса столицы с Днем московского транспорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам Собянина, это профессиональный праздник 170 тысяч сотрудников Московского метрополитена и Мосгортранса, коммерческих перевозчиков, железнодорожников, таксистов и других специалистов в сфере перевозки пассажиров.
Он подчеркнул, что динамичное развитие городского транспорта и рост его популярности среди горожан – именно их заслуга. Мэр добавил, что сегодня в городе формируется транспортный каркас Московской агломерации на многие десятилетия вперед.
"Это мегапроекты – Большая кольцевая линия метро и его новые радиусы в отдаленных районах, Московские центральные диаметры, четыре хордовые магистрали, ЦКАД и дороги в ТиНАО", – перечислил Собянин.
Также обновляется подвижной состав наземного транспорта, внедряются новые удобные пассажирские сервисы и развиваются другие важные проекты, заключил мэр.
День московского транспорта отмечают в столице с 2017 года во вторую субботу июля. В этом году праздничные мероприятия пройдут 14 июля на ВДНХ, в Парке Победы и парке "Сокольники". Ожидается, что на праздник придут около 100 тысяч человек.
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