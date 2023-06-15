День города Москвы планируют провести 8–10 сентября – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин на ПМЭФ заявил, что День города в столице может пройти с 8 по 10 сентября. Об этом пишет РИА Новости.

Мэр объяснил, что в этом году праздник будет формировать ощущение победы у жителей Москвы.

"Мы болеем за наших ребят на фронте! Если у них будет получаться и они достойно выдержат эти испытания, то это будет главным", – отметил он.

Ранее Собянин сказал, что на Северном речном вокзале будет запущена вторая очередь бассейнов. Новые бассейны будут открыты в связи с большой востребованностью среди горожан, добавил он.

Также градоначальник сообщил, что решение по маршруту будущего пятого Московского центрального диаметра, который свяжет Ярославское и Павелецкое направления МЖД, могут принять осенью. Он пояснил, что в настоящее время столичные власти вместе с РЖД, правительством и проектировщиками изучают возможности соединения двух железных дорог под землей.

Первый маршрут с электросудами запустят в Москве на следующей неделе – Собянин