Собянин пообещал ввести льготные проездные для ординаторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин пообещал учащимся ординатуры льготы на проезд в общественном транспорте. Об этом он сказал на лекции, которая состоялась в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова.

Пользоваться льготой они будут так же, как и студенты. С такой просьбой к мэру обратилась одна из студенток, посчитав это актуальным для обучающихся в ординатуре.

Собянин объявил, что для студентов старших курсов медвузов в 2018 году запустят систему стажировок в учреждениях здравоохранения столицы. Пройти стажировку можно будет и в правительстве Москвы: мест там станет больше втрое.

На встрече Собянин также рассказал, что доля здравоохранения в Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы за десять лет выросла в два раза. Он выразил уверенность в том, что эта доля продолжит расти и удвоится в следующее десятилетие. "Это и расходы фонда обязательного медицинского страхования, это и бюджетные инвестиции, это частные инвестиции в здравоохранение, это потребность самого населения, которое живет дольше и хочет быть здоровым и требует более качественного здравоохранения", – подчеркнул мэр. Он отметил, что достичь таких показателей удалось в том числе благодаря реформе системы городского здравоохранения.

А показатель смертности в трудоспособном возрасте в Москве с 2010 года сократился на 22 процента, рассказал мэр. "Смертность в трудоспособном возрасте, это самый значимый показатель, если останавливается этот показатель, и люди в трудоспособном возрасте умирают реже, это главный показатель здоровья нации", – считает Собянин.

Он также заявил, что средняя зарплата столичных врачей выросла с 2010 года почти в два раза до 114 тысяч рублей. Это в несколько раз выше, чем в других регионах России, и почти в два раза выше, чем средние доходы по городу, уточнил мэр.