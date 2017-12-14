Средняя зарплата врачей в Москве выросла почти вдвое с 2010 года – Собянин

14 декабря, 19:21
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Средняя зарплата столичных врачей выросла с 2010 к октябрю–декабрю 2017 года почти в два раза до 114 тысяч рублей, заявил Сергей Собянин в ходе лекции, которая состоялась в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова.
По его словам, это в несколько раз выше, чем в других регионах России. Кроме того, это почти в два раза выше, чем средние доходы по городу. Мэр добавил, что всего в системе здравоохранения столицы работают около 160 тысяч специалистов.
Собянин объявил, что для студентов старших курсов медвузов запустят систему стажировок в учреждениях здравоохранения столицы. "Мы в следующем году, в ближайшее время, вводим систему стажировок под названием "Школа профессионального роста", когда студенты шестого курса могут постажироваться на наших учреждениях, сдать соответствующее подтверждение своих знаний и работать в наших клиниках", – цитирует Агентство "Москва" мэра.
Студенты поинтересовались, смогут ли учащиеся медвузов пройти стажировку в столичном правительстве. Собянин ответил утвердительно. Помимо этого, с 2018 года стажеров станет больше втрое. "А со следующего года мы количество стажеров увеличим втрое, потому что у нас конкурс на одно место просто зашкаливает. Поэтому для того, чтобы увеличить возможности, мы увеличим количество стажеров", – пояснил мэр.
В 2017 году городские власти учредили статус "Московский врач". Его присваивают медикам, доказавшим, что их опыт и уровень профессиональной квалификации значительно выше базовых требований и соответствует лучшим мировым стандартам. Обладателям этого статуса выплачивают поощрение в размере 15 тысяч рублей в месяц.
Минздрав России высоко оценил систему здравоохранения Москвы, заявила замглавы ведомства Татьяна Яковлева. Она отметила профессиональность произведенных в столице изменений. Яковлева выразила благодарность заммэра города Леониду Печатникову за проделанную работу.
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