Минздрав РФ высоко оценил систему здравоохранения Москвы

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Минздрав России высоко оценил систему здравоохранения Москвы, заявила замглавы ведомства Татьяна Яковлева.

"Те изменения, которые прошли в системе организации оказания медицинской помощи в Москве, они очень профессиональны, системны. Мне очень нравится, правда, как профессионалу, например организация системы оказания экстренной, скорой, неотложной медицинской помощи", – отметила представитель Минздрава, добавив, что столичный опыт используют в качестве примера для регионов.

Яковлева выразила личную благодарность заместителю мэра столицы Леониду Печатникову за проделанную работу в своей речи на на открытии XVI Ассамблеи "Здоровье Москвы".

В научно-практическом форуме московского здравоохранения принимают участие врачи и специалисты отрасли, представители научно-медицинского сообщества, руководители и сотрудники федеральных и ведомственных медицинских организаций и другие специалисты в области медицины. Мероприятие организовано при поддержке правительства Москвы и НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения столицы.

Помимо различных симпозиумов и заседаний, в рамках работы ассамблеи подведены итоги Московского фестиваля в области здравоохранения "Формула жизни-2017". Его лауреатами стали 37 специалистов.