Около 400 человек участвовали в проекте "Московский врач" в первой волне

26 ноября, 10:31
Фото: depositphotos/Maridav
Около 400 человек стали претендентами на статус "Московский врач" в первой волне проекта. Почти каждый десятый этот статус получил, рассказал Сергей Собянин. По его мнению, это говорит о том, что проект задал действительно высокую планку.
"Мы решили задать планку званием "Московского врача", подобрали специальные задания по самым востребованным специальностям, подняв этот уровень до мирового. Было большое, огромное количество желающих получить звание. В первой волне сдавали около 400 человек, а сдали всего 40 – каждый десятый", – заявил мэр столицы в эфире "России 1".
Всего участниками стали около трех тысяч человек, добавил он. Проект показал, что врачам есть куда стремиться, что есть "адекватные и прочные механизмы", которые позволяют достигнуть соответствующего уровня, подчеркнул Собянин.
Столичные власти учредили статус "Московский врач" в 2017 году. Его присваивают специалистам, доказавшим, что их опыт и уровень профессиональной квалификации значительно выше базовых требований и соответствует лучшим мировым стандартам. Врачам, получившим этот статус, выплачивается поощрение в размере 15 тысяч рублей в месяц.
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