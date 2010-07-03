Собянин поблагодарил Медведева за внимание к Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения и поблагодарил за поддержку и внимание к Москве. Пожелание мэр опубликовал на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте".

"Поздравляю с днем рождения, Дмитрий Анатольевич! Мы много лет тесно сотрудничаем, и я всегда чувствую вашу поддержку", – написал Собянин.

Он пожелал премьеру сил, крепкого здоровья и благополучия.

Дмитрию Медведеву 14 сентября исполняется 54 года. По данным РИА Новости, глава правительства отпразднует день рождения в кругу семьи.