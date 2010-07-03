Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил ВДНХ с 80-летием. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Это большой праздник для города. ВДНХ – культовый объект для Москвы и для страны в целом, со сложной судьбой, о которой вы все хорошо знаете. Наверное, вам было непросто смотреть, что происходило с ВДНХ последние 10-летия – было такое ощущение, что мы теряем эту красавицу. Благодаря коллективу ВДНХ, горожанам, тысячам людей, которые здесь работали: реставраторам, строителям, тем, кто благоустраивал и восстанавливал территорию, – ВДНХ сегодня снова стала любимым местом для москвичей. Поздравляю вас с праздником, с юбилеем, с новым рождением ВДНХ", – сказал Собянин.

ВДНХ с 1 по 4 августа отмечает свое 80-летие, в эти дни на территории выставки пройдет более 50 мероприятий. Главным событием станет концерт, который состоится 1 августа. Он будет транслироваться одновременно на всех экранах, расположенных вдоль Центральной аллеи ВДНХ.

Также откроются новые выставки: "Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только", "История мечты. Выставка архивной фотографии к 80-летнему юбилею ВДНХ" и "Посмотрим выставку! или Культурный код ВДНХ".

В первый день празднования выступят Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, группы "Земляне", "Несчастный случай", Uma2rman и другие. Для детей будет работать несколько игровых зон.

Также 1 августа в Зеленом театре с 15:00 до 17:00 выступит Шер Остон, он споет в сопровождении оркестра Golden Jazz, а с 20:00 до 22:30 джаз-панк-дива Теона Контридзе выступит с оркестром джазовой музыки Олега Лундстрема.

На площади Промышленности все дни празднования в 16:00 и 19:00 покажут новую версию балета "Светлый ручей" в исполнении солистов Большого и Театра Станиславского и Немировича-Данченко. Постановку создали специально к юбилею ВДНХ.

В юбилейные дни с 22:00 до 00:00 на арке Главного входа будут показывать 3D-проекционное шоу по мотивам истории ВДНХ – в течение семи минут используют 12–15 проекций. Шоу расскажет историю 80 лет ВДНХ, охватывая периоды от строительства и подъема, а также периода войны, послевоенных лет, первого полета в космос и до расцвета в наши дни.

