Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам

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Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы заслуженным жителям столицы.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта награжден замдиректора ГКУ города Москвы "Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд" Купин Сергей Иванович. Более 25 лет он возглавляет работу по подготовке московских спортсменов к участию в Олимпийских играх. За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу награждены Орденом Дружбы Василевский Александр Дмитриевич, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени – Петричко Александр Федорович и Кузовлев Михаил Валерьевич.

Медалью "За спасение погибавших" награжден До Василий Валерьевич. 6 февраля 2017 года он с риском для жизни спас 6 человек, включая малолетнего ребенка, во время пожара в жилом доме.

Почетное звание "Заслуженный строитель Российской Федерации" присвоено Шинкаревскому Борису Израиловичу. Под его руководством в Москве построено свыше 20 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

За большой личный вклад в развитие танцевального искусства и многолетнюю творческую деятельность знаком отличия "За заслуги перед Москвой" награжден Попов Станислав Григорьевич. Также знаками отличия "За безупречную службу городу Москве" награждены: Зелиско Павел Михайлович, Попова Анна Семеновна, Кузнецов Николай Сергеевич, Печенкин Валерий Николаевич.

Кроме того, заслуги группы москвичей были отмечены почетной грамотой Правительства Москвы, Благодарностью мэра Москвы, а также почетным знаком "Заслуженный врач города Москвы" и званиями: "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный медицинский работник города Москвы", "Почетный работник образования города Москвы", "Почетный работник печати города Москвы", "Почетный пожарный города Москвы", "Почетный работник транспорта и связи города Москвы", "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы", "Почетный работник промышленности города Москвы", "Почетный реставратор города Москвы".

Ранее в марте Сергей Собянин наградил работников жилищно-коммунального комплекса Москвы. В честь Дня работников ЖКХ в Государственном Кремлевском дворце прошло торжественное мероприятие. Во время церемонии мэр города заявил, что жилищно-коммунальный комплекс столицы представлен ведущими предприятиями, которые являются самыми мощными и сильными во всем мире.

Звания "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы" удостоены 10 человек. Глава города поблагодарил за профессионализм сотрудников предприятий АО "Мосводоканал", ПАО "Мосэнерго", АО "Мосгаз", ГУП "Москоллектор", ГБУ "Гормост". Собянин отметил, что предприятия сумели обеспечить нормальную жизнедеятельность города в сложных погодных условиях прошедшей зимой.