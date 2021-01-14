Порядка 1,9 млн туристов посетили столицу в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти 2 миллиона туристов посетили столицу в новогодние праздники. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

По словам мэра Москвы, чаще всего гости приезжали из Петербурга.

"Всего количество туристов, которые побывали за десять праздничных дней в Москве, – 1 миллион 900 тысяч", – заявил Собянин.

Градоначальник отметил, что эти цифры меньше, чем в 2020 году, но показатель внушительный. Он уточнил, что число автомобилистов, приехавших в Москву из Санкт-Петербурга, возросло в два раза, если сравнивать с прошлым годом.

Собянин добавил, что в Москву также приезжали гости из Калуги, Владимира, Твери, Тулы. Иностранных гостей в эти новогодние праздники не было, заключил мэр Москвы.

Ранее Собянин заявил, что по многим показателям 2020 год оказался лучше предыдущих лет. Он предложил включить новые критерии в направление, которое относится к созданию комфортной городской среды.