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Мэр Москвы

13 декабря, 18:42

Собянин утвердил границы охранной зоны электростанции "Трехгорной мануфактуры"

мэр Москвы Сергей Собянин культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин постановлением утвердил границы охранной зоны культурного наследия регионального значения "Электрическая станция фабрики "Трехгорная мануфактура".

Речь идет о главном корпусе с турбинным и котельным отде­лениями, башней химической водоочистки и электротехническими мастерскими 1925–1928 годов, говорится в документе, опубликованном на портале мэра и правительства Москвы. Контроль за выполнением постановления возложен на заммэра столицы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

Ранее стало известно, что центр Москвы превратили в объект археологического наследия. Это касается границ города XVIII века. Новый статус должен позволить контролировать соблюдение законов в области охраны культурного наследия на территории.

При благоустройстве в столице сделали более 10 тысяч археологических находок. Среди них несколько десятков медных монет XVIII века, древние захоронения, фрагменты стен и различных старинных конструкций.

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