Собянин: город поможет инноваторам погасить проценты по льготным кредитам

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва начнет субсидировать кредиты для бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что взять заем такого типа можно с весны. Город впервые будет помогать гасить по ним проценты.

"Возьмем на себя до 18%, закрыв ключевую ставку ЦБ в 13% и плюсом еще 5%. Максимальный размер конечной ставки по кредитным договорам составит 3,5% годовых на срок до 3 лет", – сообщил мэр.

Он добавил, что инноваторам Москвы доступен широкий спектр и других городских мер поддержки. В частности, речь идет об индивидуальных консультациях, цифровом сервисе по регистрации идей и разработок, а также грантах на патентование в России и за рубежом.



Помимо этого, Московский инновационный кластер открыл новый набор на образовательную программу по управлению результатами интеллектуальной собственности. Ведущие эксперты в сфере инноваций расскажут, как правильно и эффективно управлять нематериальными активами. Программа включает лекции, практические занятия и мастер-классы.

В апреле в Москве запустили пилотный проект по предоставлению наукоемким предприятиям кредитов в размере до 50 миллионов рублей под залог интеллектуальной собственности.

Программа призвана помочь бизнесменам привлечь финансирование. Ведь часто на старте предприниматели не располагают нужными ресурсами, кроме по-настоящему новаторских идей.

Собянин рассказал о популярной городской программе поддержки в сфере инноваций