Собянин утвердил проект перекладки водоводов в ВАО

13 июля, 18:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин утвердил проект перекладки водоводов N 4, 5 от Черкизовской канализационной насосной станции в Измайлово. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В подписанном мэром Москвы постановлении говорится, что важнейшим составляющим санитарного и экологического благополучия столицы является работа системы коммунальной канализации ВАО столицы.
Канализационные водоводовы, как отмечается, строятся, чтобы повысить надежность и эффективность работы системы.
Трасса водоводов находится на территории общего пользования, в охранной зоне существующих инженерных коммуникаций, "в красных линиях улично-дорожной сети на участке проезжей части улицы".
Общая протяженность трассы составляет 772 метра.
В документе уточняется, что все мероприятия в рамках проекта планируют осуществить в один этап.
Ранее было принято решение реконструировать трубопроводы в нескольких районах столицы. Речь шла о строительство второй нитки напорного канализационного трубопровода от канализационной насосной станции (КНС) МВМУ, а также реконструкция КНС "поселок Фабрика имени 1 Мая" и напорных трубопроводов от КНС до камеры гашения с увеличением производительности до 2,5 тысячи кубометров в сутки.
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