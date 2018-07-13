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Мэр Москвы

13 июля, 18:05

Собянин утвердил проект перекладки водоводов в ВАО

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект перекладки водоводов N 4, 5 от Черкизовской канализационной насосной станции в Измайлово. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В подписанном мэром Москвы постановлении говорится, что важнейшим составляющим санитарного и экологического благополучия столицы является работа системы коммунальной канализации ВАО столицы.

Канализационные водоводовы, как отмечается, строятся, чтобы повысить надежность и эффективность работы системы.

Трасса водоводов находится на территории общего пользования, в охранной зоне существующих инженерных коммуникаций, "в красных линиях улично-дорожной сети на участке проезжей части улицы".

Общая протяженность трассы составляет 772 метра.

В документе уточняется, что все мероприятия в рамках проекта планируют осуществить в один этап.

Ранее было принято решение реконструировать трубопроводы в нескольких районах столицы. Речь шла о строительство второй нитки напорного канализационного трубопровода от канализационной насосной станции (КНС) МВМУ, а также реконструкция КНС "поселок Фабрика имени 1 Мая" и напорных трубопроводов от КНС до камеры гашения с увеличением производительности до 2,5 тысячи кубометров в сутки.

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