В нескольких районах Москвы обновят канализацию

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Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила строительство и реконструкцию трубопроводов в нескольких районах столицы.

"ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила проекты планировок двух линейных объектов на территории ЮЗАО и ТиНАО", – говорится в сообщении Москомстройинвеста, передает Агентство "Москва".

Речь идет о строительство второй нитки напорного канализационного трубопровода от канализационной насосной станции (КНС) МВМУ, а также реконструкция КНС "поселок Фабрика имени 1 Мая" и напорных трубопроводов от КНС до камеры гашения с увеличением производительности до 2,5 тысячи кубометров в сутки.

Отмечается, что данный проект будет способствовать увеличению надежности инженерных сетей района Теплый Стан, поселений Мосрентген и Рязановское. Также уточняется, что суммарная площадь территорий, на которые были одобрены проекты планировок, превышает семь гектар. Общая протяженность новых инженерных сетей – 6,8 тысячи метров.

Ранее сообщалось, что ГЗК Москвы одобрила проекты планировок семи трубопроводов в нескольких столичных районах. Три из них появятся в Троицком округе, два – в Западном и по одному – в Восточном и Южном округах.

Речь идет о прокладке второй нитки напорных трубопроводов от канализационной насосной станции (КНС) Курорт Михайловское (ТАО), КНС Курорт Приозерная (ТАО), а также отводящего коллектора в рамках реконструкции очистных сооружений в поселке Птичное (ТАО).

Также предполагается строительство водопровода по Производственной улице (ЗАО), напорного трубопровода от КНС "Бережковская" (ЗАО), водоводов № 4, 5 от Черкизовской КНС (ВАО) и перекладка дюкеров Юго-Западного канала (ЮАО).