Трубопровод общей протяженностью 6,5 км построят в нескольких районах Москвы

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Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проекты планировок семи трубопроводов в нескольких столичных районах. Три из них появятся в Троицком округе, два – в Западном и по одному – в Восточном и Южном округах, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Речь идет о прокладке второй нитки напорных трубопроводов от канализационной насосной станции (КНС) Курорт Михайловское (ТАО), КНС Курорт Приозерная (ТАО), а также отводящего коллектора в рамках реконструкции очистных сооружений в поселке Птичное (ТАО).

Также предполагается строительство водопровода по Производственной улице (ЗАО), напорного трубопровода от КНС "Бережковская" (ЗАО), водоводов № 4, 5 от Черкизовской КНС (ВАО) и перекладка дюкеров Юго-Западного канала (ЮАО).

Суммарная площадь территорий, на которые были разработаны проекты планировок, превышает 9 гектар. Общая протяженность новых инженерных сетей будет равна 6,4 тысячам метров.