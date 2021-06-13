Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

08:30

Собянин оценил труд соцработников Москвы во время пандемии

мэр Москвы город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин назвал героическим труд социальных работников столицы в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом мэр рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Я оцениваю их работу как героическую, им нужно было доставлять лекарства, им нужно было доставлять еду. Социальная служба по сути дела стала тем костяком, которая всю эту работу вела", – заявил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что никто из работников социальной сферы не отказался выполнять свои обязанности из-за риска.

На уходящей неделе мэр Москвы вручил награды выдающимся социальным работникам столицы в их профессиональный праздник. Церемония состоялась в Государственном Кремлевском дворце.

Накануне Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в Москве устанавливаются нерабочие дни с 15 по 19 июня. При этом работникам сохранят заработную плату.

В Москве возвращают удаленку и закрывают фудкорты

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать