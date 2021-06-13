Собянин оценил труд соцработников Москвы во время пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин назвал героическим труд социальных работников столицы в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом мэр рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Я оцениваю их работу как героическую, им нужно было доставлять лекарства, им нужно было доставлять еду. Социальная служба по сути дела стала тем костяком, которая всю эту работу вела", – заявил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что никто из работников социальной сферы не отказался выполнять свои обязанности из-за риска.

На уходящей неделе мэр Москвы вручил награды выдающимся социальным работникам столицы в их профессиональный праздник. Церемония состоялась в Государственном Кремлевском дворце.

Накануне Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в Москве устанавливаются нерабочие дни с 15 по 19 июня. При этом работникам сохранят заработную плату.